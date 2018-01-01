На пожаре в Одесской области пострадал полуторагодовалый малыш

Происшествие произошло накануне в селе Полонецкое Савранского района.

Там произошел пожар в частном доме. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен практически весь одноэтажный дом.

На борьбу с огнем ушло два часа. Площадь возгорания составила около сорока квадратных метров.

В результате пострадал мальчик 2016 года рождения, который госпитализирован с ожогами.

Причины возгорания выясняются. По одной из версий, причиной стали нарушения при использовании печного отопления.