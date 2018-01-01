Еще одну жизнь отняло ДТП в Одессе

Трагедия произошла на улице Промышленной. По информации в соцсетях, там произошло столкновение грузовика с мопедом. В результате мопедист погиб на месте еще до приезда медиков.

Подробности столкновения пока не сообщаются.

Напомним, что руководство Патрульной полиции уже неоднократно через пресс-службу ведомства обращало внимание водителей мопедов и мотоциклов на необходимость быть особенно осторожными, поскольку уровень травматизма и смертности при ДТП у этих транспортных средств в разы выше, чем у автомобилей.