Рабинович: Мы против выплаты долгов МВФ – пусть забирают яхты и виллы наших коррупционеров на Западе

Украина будет вынуждена объявить дефолт, если Международный валютный фонд не спишет ей долги по внешним обязательствам.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Вадим Рабинович в эфире авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

В 2017 году мы выплатили по кредитам МВФ 1,3 млрд долларов, в то же время нам Фонд выделил помощи на 1 млрд. При этом МВФ постоянно требует повышения цены на газ для населения, "заморозку" пенсии и поощряет вырубку карпатского леса. В таких условиях мы категорически против выплаты долгов по внешним обязательствам. Это преступление! Украина должна объявить дефолт, если международные финансовые институты не пойдут нам навстречу. Это нормальная практика! Греция пару лет назад объявила дефолт, а сегодня показывает неплохие темпы роста,

– подчеркнул парламентарий.

Вадим Рабинович предложил свой вариант компенсаций западным странам. По его мнению, в счет государственного долга Украины западные спецслужбы должны конфисковать имущество украинских коррупционеров.

У них есть возможность "заморозить" счета и забрать имущество у наших коррупционеров в счет государственных долгов. Правительства и спецслужбы этих стран совместно с НАБУ уже сегодня фиксируют миллиардные транзакции, которые осуществляют наши жулики. Только Гонтарева (подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, – ред.) вывела из страны несколько миллиардов! С таким багажом знаний можно организовать выемку коррупционных средств в счет государственного украинского долга. Если не хотите таким образом списать долг нашему государству – получите дефолт,

– отметил народный депутат.

Он также сообщил, что совместно с ведущими мировыми экспертами разработана экономическая программа, ключевым пунктом которой является отказ от выплаты долгов МВФ.

Нами разработана одна из самых сильных экономических программ в нашей стране. Ведущие эксперты мира считают, что ее выполнение – чуть ли не единственный шанс для нас выбраться из кризиса. В ней подробно описываются шаги для преодоления стагнации в украинской экономике, а также возможные варианты взаимодействия с нашими кредиторами. И ключевым пунктом в этой программе является как раз отказ Украины от выплаты долгов МВФ — пусть свои деньги компенсируют за счет тех коррупционеров, кто все 26 лет вгонял нас в долги!

– констатировал Вадим Рабинович.