Одесский футбол ждет новая жизнь?

В ближайшее время в Одесской области будет построено, по меньшей мере, пятнадцать новых площадок для мини-футбола. Такое обещание дал губернатор Одесской области Максим Степанов, который накануне был избран главой областной федерации футбола. По словам Максима Степанова, «…строительство начнется, как только позволят погодные условия!» Что же до больших футбольных полей, то он напомнил, что «…только в октябре был сдан реконструированный многофункциональный стадион в селе Маяки Беляевского района, в результате дети и взрослые получили качественное поле с синтетическим покрытием!»