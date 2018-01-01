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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

За последнюю неделю в Одесской области спасено из снежного плена почти две сотни человек

Категория: Новости


За последнюю неделю в Одесской области спасено из снежного плена почти две сотни человек

   Как сообщает ГСЧС, с начала разгула стихии на дорогах области из снежных заносов спасены сто восемьдесят пять человек, в том числе четыре ребенка. Кроме того, из снежного плена освобождены тридцать пять единиц техники, включая шесть автобусов. Что же касается энергоснабжения, то без электроэнергии по-прежнему остается шестьдесят восемь населенных пунктов.

В восстановительных работах задействованы сто две аварийные бригады. Включающие сто шестьдесят пять единиц техники и четыреста тридцать три человека личного состава.



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