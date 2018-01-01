Одесские тепловики снова просят бюджетной помощи

На сей раз - на восемьдесят два миллиона гривен. Такую сумму обозначил в ходе заседания бюджетной комиссии горсовета руководитель КП «Теплоснабжение города Одессы» Денис Рудой. По его словам, эти средства необходимы, в первую очередь, на погашение долгов. Тридцать два миллиона- перед «Одессаоблэнерго», а пятьдесят миллионов- перед городской ТЭЦ. При этом речь идет только о самых насущных выплатах. Отметим, что пока решения по этому вопросу комиссия не приняла.

Впрочем, каким бы ни был вывод комиссии, окончательное решение будет приниматься на сессии горсовета, которая намечена на 31 января.