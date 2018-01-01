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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В пункте пропуска "Кучурганы" обнаружен тайник

Категория: Новости

   Вчера, 23 января, в пункт пропуска «Кучурган» на въезд в Украину прибыл грузовой микроавтобус «Мерседес Спринтер» молдавской регистрации под управлением нашего соотечественника - 33-летнего гражданина Украины, сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского пограничного отряда.
Учитывая имеющиеся индикаторы рисков, было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля. В ходе осмотра общей погранично-таможенной обзорной группой в салоне транспортного средства, между кабиной водителя и грузовым отсеком, был обнаружен замаскированный тайник, в котором находились более ста аккумуляторных автомобильных батарей, около 20 мини батарей и цветной металлолом (медь и алюминий), общим весом почти 130 кг. Обнаруженный товар и автомобиль был изъят правоохранителями.


Источник: Портал Б-Днестровский



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