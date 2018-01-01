Новая велотрасса пройдет по паркингу "Морской симфонии"

Об этом рассказал в ходе заседания бюджетной комиссии директор управления городского хозяйства Андрей Шмагай, передает корреспондент Украинской Службы Информации. По его словам, сложности возникли с прохождением новой части Трассы Здоровья мимо жилкомплекса "Морская симфония". Есть полная договоренность, что пешеходная и велотрасса проходят через жилкомплекс. Пешеходная будет проложена вдоль моря по плитке и поднимется лестницей на среднюю террасу в районе 8-й станции Большого Фонтана, а веломаршрут пройдет через паркинг "Сорской симфонии", — отметил он.

Напомним, что работы оценены в 32 миллиона гривен, а проводить будет компания "Ростдорстрой".