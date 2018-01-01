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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто перенесен с 27 на 30 января

Категория: Новости

Ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто перенесен с 27 на 30 января

   30 января 2018 года в 11.00 состоится ритуал возложения цветов к памятнику жертвам Холокоста и узников гетто (Прохоровский сквер).
В мероприятии примут участие бывшие узники гетто и концлагерей, представители органов власти и общественных организаций.Тематические воспитательные и классные часы, посвященные памяти жертв Холокоста, состоятся в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города. В библиотеках города организуют мероприятия по случаю Дня памяти жертв Холокоста. Мероприятие перенесено с 27 на 30 января 2018 года, учитывая обращения представителей общественных объединений.
По решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 27 января во всем мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста или День памяти жертв нацизма. В принятой тогда резолюции ООН говорилось о недопустимости отрицания Холокоста как исторического события, а также содержался призыв развивать образовательные программы, направленные на укрепление исторической памяти о жертвах геноцида, охранять исторические памятники мест, где происходили массовые убийства евреев.


Источник: Одесский горсовет



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