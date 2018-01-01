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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Очередное задержание на взятке в Одесской области

Категория: Новости

Очередное задержание на взятке в Одесской области

   Сегодня, 24 января, следователи прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в области и Управлением внутренней безопасности ДФС разоблачили при получении взятки инспектора таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни и инспектора Южного регионального управления Государственной пограничной службы.
Так, указанные лица требовали и получили от гражданина 9200 гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный пропуск через границу двух автомобилей с товаром. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении, отстранение от занимаемых должностей и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, правоохранители проверяют информацию о причастности к совершению преступления других должностных лиц.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.



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