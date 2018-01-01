Татьянин день

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» ( Рим. 8:35), — эти слова св. апостола Павла буквально исполнились в жизни святой мученицы Татьяны: ничто не смогло поколебать её веры в Господа Иисуса Христа, Которому она отдала свою молодую жизнь.

Это было в 979 году от основания Рима, в четвертый год царствования императора Александра Севера, а по нашему современному летоисчислению — 25 января 226 года от Рождества Христова. Древний богослужебный календарь сохранил скупые строки об этом событии: «мученичество Татианы, диакониссы Римской и иже с нею пострадавших». За этими краткими словами скрывается великий подвиг, совершенный юной девой. Она стала христианкой тогда, когда по одному лишь подозрению в этом «государственном преступлении» человека подвергали пыткам, а в случае признания — смерти. Отречься от Христа, поклониться бездушным изваяниям римских божков требовали язычники от христиан, но христиане предпочитали смерть, удивляя мучителей своей твердостью и поражая чудесами, совершаемыми именем Христовым. И сегодня, мы собираемся под сводами первого в Украине студенческого храма святой мч. Татьяны, который празднует свой престольный день, чтобы прославить угодницу Божию.

Почему именно святая мученица Татьяна стала покровительницей, всех студентов? Конечно, есть формальный ответ – это дата подписания императрицей Елизаветой Петровной указа о создании Университета в 1755 году. Всем известно о роли графа Шувалова в деле основания университета, ну, подай граф прошение императрице на полторы недели раньше – был бы храм свят. Василия Великого. Все понятно, логично – вселенский учитель и святитель, образованнейший человек своего времени, идейно подготовивший II-й Вселенский Собор. Или вспомнил бы митрополит Платон (Левшин), освятивший в 1791 году первый университетский храм, кто у нас традиционно на Руси считается покровителем учащихся, Преподобный Сергий Радонежский, ведь десятки тысяч студентов каждую сессию обращаются к преподобному Сергию за помощью.

Так что же это, случайность? Православный христианин не оперирует подобными категориями. В истории человечества, как и в жизни каждого отдельного человека, нет случайностей, а есть промысел Божий. Именно поэтому, 25 января 1755 г., императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии первого высшего учебного заведения, и день мученицы Татьяны стал днем студентов.

Итак, святая мученица Татиана. Не апостол, не святитель, не преподобный. Почему вообще мученики занимают такое исключительное положение в Церкви? Мы помним, что по-гречески «мученик» — μάρτυϛ т.е. свидетель. Обращаясь к истории Церкви и к этимологии этого слова, видно, что мученик – это человек, который своей жизнью, а главное, своей смертью свидетельствует о Христе. Что же заставляет его претерпевать жесточайшие мучения, пытки, издевательства, в итоге смерть, и не отрекаться от Христа? Ответ на этот жизненно важнейший вопрос дает ап. Павел: «Я уверен, — пишет он, — что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8, 38 – 39).

Любовь ко Христу! Вот то, что дает силы и мужество терпеть пытки, вот то, что совершенно преображает человека, вот то, что является высочайшей христианской добродетелью, вот то, на чем зиждется «весь закон и пророки» (Мф. 22, 40). Апостолу Павлу принадлежат и такие слова: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто» (1 Кор. 13, 1 – 2). Святые мученики приобрели величайшую степень любви к Богу, тем самым осуществив идеал христианской жизни. Именно за это, за их любовь ко Христу, Церковь так их почитает.

Святые отцы нашего времени говорят: "Без страдания - нет ни подлинной любви, ни полного счастья". Любовь только тогда истинна, когда она проходит все испытания и не изменяется, не умаляется, но возрастает и крепнет. Именно такой любви к Богу через страдания сподобилось мученица Татьяна. И поэтому, когда молодые люди, едва познакомившись, говорят, что они любят друг друга, это вызывает улыбку, потому что то, что они называют любовью, может испариться через месяц, а настоящее глубокое чувство, если оно на самом деле есть и не осквернено грехом, находится еще только в самом зачаточном состоянии. И потому именно против любви направлено главное острие врага, чтобы все осквернить, всех разделить, озлобить, поссорить, везде посеять зло. Но нужно помнить "Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин. 13, 35) – говорит Господь.

Перечитывая житие святой мученицы Татьяны, равно как и других мучеников первых трех веков христианской эры, можно подметить, что большинство мучеников были молодыми людьми и этот удивительный феномен объясняется по-видимому тем, что любовь в молодости обладает вышеперечисленными качествами, которые к сожалению, с возрастом утрачиваются, заглушаются заботами, обязанностями, проблемами, жизненным опытом и т.д. Как пел в свою бытность Александр Градский – «как молоды мы были, как искренно любили…». Оказывается, есть в молодости то, что приближает ее к идеалам христианской любви и мне кажется, что именно поэтому Всеблагой Промысел Божий указал на молодую девушку, римлянку, как на путеводный образ для всех последующих поколений молодых людей.

Молодая, красивая, преуспевающая девушка отказывается от многих развлечений, обычаев тогдашней жизни и, концентрируя внимание на своих убеждениях, вырастает в героя духа, обретает способность бросить вызов мучителям, рука которых направлялась высшей государственной властью самой могущественной в мире Римской Империи. Она понимала всю суетность земных удовольствий и богатства, которого у нее самой хватало с избытком, она отказывается от замужества, остается целомудренной, избирая единственный путь служения Богу, и Господь показал ей, что того человека, который доверился Ему, Он полностью охраняет и оберегает.

Ну что объединяет нынешнюю молодежь и мученицу Татьяну, что сегодня должна сказать Церковь, обращаясь к студентам, т.е. к молодым людям, получающим высшее образование?

В греческом языке есть два замечательных слова – μορφωμένοϛ и όμορφοϛ. Они имеют один корень и переводятся как «образованный» и «красивый». Образование и красота в греческом языке – однокоренные слова. Образованный человек – это красивый человек. Образование – это формирование определенного образа в человеке, определенного мировоззрения, определенных взглядов на самое главное в жизни. Иными словами, образование – это созидание личности. Это важнейший период в жизни человека, значение которого переоценить невозможно. Именно поэтому на молодежь так внимательно и пристально смотрит общество, Церковь и Государство.

Но Церковь предупреждает, что знания сами по себе – это инструментарий, воспользоваться которым можно очень разными способами. И без нравственного закона в сердце, без моральной платформы, построенной на заповедях Божиих, скальпель в руках умелого хирурга очень быстро превращается в нож доктора Менгеле. И поэтому Церковь возвышает свой голос и предупреждает об опасностях слепого копирования чужих схем и конструкций в области образования. Ведь как в свою бытность говорил свят. Иоанн Златоуст: «Нет никакого высшего искусства, как искусство воспитания. Мудрый воспитатель создает живой образ, смотря на который радуется Бог и люди».

Возвращаясь к Святой мученице Татьяне нужно сказать, что она была верна Христу Спасителю. Удивительно, но слово «верность» имеет огромное значение применительно ко множеству обстоятельств нашей жизни. Разве может существовать без верности делу сплоченный коллектив ученых или учителей, студентов? Разве может сохраняться без верности счастливый семейный союз — мужа и жены, детей и родителей? Разве может существовать Государство без верных сынов и дочерей.

Но в современном обиходе есть и другое, заимствованное из иных языков слово, которое призвано как бы оттеснить великое святое понятие верности, — это слово «лояльность». Но если разобраться, в лояльности нет сердечного чувства. Лояльность можно описать как безопасное сотрудничество, безопасное сосуществование. Лояльность, конечно, не предполагает измены, но она ее и не исключает, потому что не требует от человека полной отдачи самого себя. Верность же действительно затрагивает глубину человеческого бытия. Неслучайно у слов «вера» и «верность» один корень. Абсолютно неслучайно, что в нашем языке это именно так, потому что в сознании нашего народа никакой верности без веры и быть не могло, потому что это не только неэтично по отношению к людям, но и греховно по отношению к Богу.

И в заключение хотелось бы сказать, сегодня, как никогда, важна роль православных верующих христиан, преподавателей и студентов, нас – меньшинство. Но в условиях борьбы за молодежь, т.е. за наше будущее, каждый православный верующий человек становится на вес золота. Господь говорит: «вы – соль земли» (Мф. 5, 13), а основная функция соли в древности – это защита от тления. В условиях глумления над нравственными и смысловыми ценностями, вы должны стать центрами кристаллизации в насыщенном растворе, свидетельствуя о Христе всеми доступными методами, кто есть «Путь, Истина и Жизнь», а образ молодой, прекрасной, образованной девушки, мученицы Татьяны всем сердцем, всей душой, всем разумением возлюбившей Христа, пусть станет для каждого из нас знакомее, ближе, роднее.