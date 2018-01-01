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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одесской области создается крупнейшая в стране котельная на биотопливе.

Категория: Новости


В Одесской области создается крупнейшая в стране котельная на биотопливе.

   По информации областной администрации одна из котельных города Подольска переоборудуется для работы на пеллетах. Как рассказал директор областного департамента ЖКХ Антон Шалигайло, переоборудование проводится на средства частного инвестора. После запуска позволит обслуживать более тысячи пятисот абонентов, включая местное отделение скорой помощи и подольский погранотряд. При этом стоимость биотоплива значительно ниже, чем газа, на котором котельная работала раньше. Поэтому чиновник высказал надежду, что это позволит снизить тарифы потребителям. Правда, поскольку запуск котельной ожидается только к концу отопительного сезона, то ощутить на своих кошельках результаты этого новшества потребители смогут , вероятно, только в следующем сезоне.



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