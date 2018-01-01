Мост через Днестр в районе Паланки откроют только к лету

По информации областной администрации, сдача в эксплуатацию моста возле Паланки ожидается к началу июня. Напомним, что закрыт на реконструкцию этот важнейший объект трассы «Одесса-Рени»был еще в начале декабря 2016 года. Первоначально его должны были сдать в эксплуатацию еще в июне прошлого года. Однако, как неоднократно отмечал губернатор Максим Степанов, при проектировании работ были допущены существенные ошибки . Поэтому сроки сдачи переносились уже, как минимум, трижды. В начале - на август 2017, потом - на октябрь, затем - на ноябрь прошлого года, а затем уже без определения конкретной даты. Теперь, как выясняется, этот срок намечен на июнь 2018 года. Отметим, что в настоящее время движение осуществляется по временному отрезку дороги, который был сдан 15 мая 2017 года и проходит на участке, арендованном сельсовета молдавской Паланки.