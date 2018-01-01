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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Еще одна трагедия на пожаре произошла в Одесской области

Категория: Новости


Еще одна трагедия на пожаре произошла в Одесской области

   На сей раз- с селе Крыжановка Лиманского района. По информации ГСЧС, там, в частном доме произошло возгорание. Пожарные прибыли на место уже через пятнадцать минут после поступления сообщения . Примерно за такой же отрезок времени огонь был погашен. Площадь возгорания составила всего шесть квадратных метров. Однако, к сожалению, на месте пожара было обнаружено тело шестидесяти трех летнего мужчины. Причины пожара и смерти человека устанавливаются. Проводится расследование.



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