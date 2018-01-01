Еще одна трагедия на пожаре произошла в Одесской области

На сей раз- с селе Крыжановка Лиманского района. По информации ГСЧС, там, в частном доме произошло возгорание. Пожарные прибыли на место уже через пятнадцать минут после поступления сообщения . Примерно за такой же отрезок времени огонь был погашен. Площадь возгорания составила всего шесть квадратных метров. Однако, к сожалению, на месте пожара было обнаружено тело шестидесяти трех летнего мужчины. Причины пожара и смерти человека устанавливаются. Проводится расследование.