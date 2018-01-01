 
Информация к новости
  • Просмотров: 133
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одесской области без энергоснабжения остаются восемнадцать населенных пунктов

Категория: Новости


   Об этом сообщает областная государственная администрация. Так, по словам губернатора, «…на сегодняшний день без энергоснабжения остаются примерно пять процентов населенных пунктов, обесточенных после разгула стихии 18 января. Тогда без электроэнергии осталось около семисот населенных пунктов.» Неподключенными остаются десять сел и поселков в Арцизском районе, семь –в Татарбунарском, и город Вилково в Килийском районе.

По данным губернатора, подключением энергоснабжения занимаются около ста аварийных бригад.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 