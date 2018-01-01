В Одесской области без энергоснабжения остаются восемнадцать населенных пунктов

Об этом сообщает областная государственная администрация. Так, по словам губернатора, «…на сегодняшний день без энергоснабжения остаются примерно пять процентов населенных пунктов, обесточенных после разгула стихии 18 января. Тогда без электроэнергии осталось около семисот населенных пунктов.» Неподключенными остаются десять сел и поселков в Арцизском районе, семь –в Татарбунарском, и город Вилково в Килийском районе.

По данным губернатора, подключением энергоснабжения занимаются около ста аварийных бригад.