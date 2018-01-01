Результаты аудиторской проверки в мореходном училище Одессы

Аудиторы Южного офиса Государственной аудиторской службы обнаружили в Одесском мореходном училище рыбной промышленности им.О.Солянника нарушения, которые привели к потерям 860 тысяч гривен. По данным аудиторов, с 2016 по сентябрь 2017 за счет средств общего фонда учебного заведения оплачено питание курсантов, которые обучаются на контрактной основе, что повлекло за собой потери в размере 521 тыс.грн. Кроме того, при организации питания льготной категории курсантов необоснованно потрачено 85 тыс.грн. В Южном офисе Госаудитслужбы утверждают, что при начислении надбавок и доплат, выплате зарплаты в период отпусков, повышении должностных окладов работникам училища, также допущены необоснованные растраты в размере 184 тыс.грн.

По результатам ревизии на трех должностных лиц составленные административные протоколы по нарушению норм законодательства по финансовым вопросам. Материалы административного нарушения направлены в ГУ НП в Одесской области.