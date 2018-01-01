В Одессе обнаружили почти тонну алкогольных напитков без необходимых документов

В Одессе обнаружили почти тонну нелегального алкоголя. Отмечается, в рамках проведения профилактических мер по предотвращению стихийной торговли на территории города обнаружили микроавтобус, который остановился у одного из магазинов и из него начали выгружать большое количество алкогольных напитков. Сотрудники Суворовского управления полиции Одессы попросили водителя предъявить документы, которые могли бы подтвердить качество и происхождение спиртного, однако, он не смог их показать и заявил, что не имеет отношения к алкоголю.В ходе осмотра нашли 130 пачек сигарет, 80 коробок с неустановленным веществом, шампанское, вермут, виски, водку, вино, коньяк и слабоалкогольные напитки в жестяных упаковках. По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о незаконном изготовлении, сбыте, хранении, транспортировке подакцизных товаров, а против работников магазина составили протокол о нарушении правил торговли табаком и алкоголем.