В Одессе продолжается работа над внедрением проекта «Электронный билет»

С целью повышения комфортности и престижности городского общественного транспорта в Одессе разработана и утверждена Концепция внедрения современной модели функционирования пассажирского транспорта. Концепция предусматривает использование автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском транспорте общего пользования. Одним из этапов реализации Концепции является проведение конкурса по отбору инвестора для внедрения инвестиционного проекта «Электронный билет».

23 января 2018 года в Малом зале Одесского городского совета в рамках проведения конкурса состоялось второе заседание конкурсной комиссии. Во время заседания были объявлены результаты первого этапа конкурса – подача заявок на участие в конкурсе. Несмотря на проведенную обширную информационную работу, а также довольно длительный срок, который отводился на подготовку и подачу заявителями документов, желание участвовать в конкурсе официально изъявило одно предприятие – ООО «Одесская городская карта».

Согласно поданным заявителем документам, реализация проекта (в случае победы в конкурсе) будет осуществляться не одним предприятием, а группой предприятий. После вскрытия комиссией конверта (№1), в котором находились заявка и сопутствующие документы, подтверждающие юридическую и техническую возможность заявителя принимать участие в данном конкурсе, комиссией был проведен анализ и квалификационная оценка предоставленных документов на соответствие установленным требованиям.

По результатам ознакомления с документами конкурсная комиссия приняла единогласное решение о допуске ООО «Одесская городская карта» к участию в конкурсе.

Следующее заседание конкурсной комиссии, во время которого будет осуществлена оценка конкурсного предложения ООО «Одесская городская карта», состоится не позднее 31 января 2018 года (предварительно – 26.01.2018).