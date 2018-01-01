Одесская мэрия планирует запуск скорой помощи для животных

Одесская мэрия намерена создать службу неотложной помощи для животных, закупив для этих нужд специальный автомобиль. Такая инициатива была предложена и.о. директора департамента экологии Валентиной Дацюк и одобрена членами депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. Неотложную помощь планируется предоставлять животным, которые травмировались на улице. Для работы службы из бюджета города предлагается выделить 600 тысяч гривен на приобретение специального автомобиля. По словам Валентины Дацюк, фельдшер службы сможет оказывать помощь животному на месте, а в случае необходимости госпитализации доставлять его в одну из ветеринарных клиник, с которыми у мэрии имеются договорные отношения.