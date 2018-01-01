Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей директора лагеря "Виктория"

24 января состоялось заседание, на котором суд отклонил жалобу защитников П.Саркисяна. Защита выступала за то, чтобы выпустить подозреваемого из СИЗО и поместить под домашний арест. О продлении ареста директору лагеря "Виктория" ходатайствовала прокуратура Одесской области. Ведомство объяснило это необходимостью предоставления времени сторонам процесса на ознакомление с материалами дела, которые составляют 85 томов. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что директор сгоревшего детского лагеря "Виктория" П.Саркисян был арестован сразу после пожара, в котором в сентябре погибли три девочки, и помещен в СИЗО без возможности выхода под залог на два месяца. В середине ноября, когда срок его содержания под стражей истек, Приморский суд назначил обвиняемому залог в 128 тыс. грн., после внесения которых он вышел на свободу. Спустя две недели Апелляционный суд Одесской области отменил это решение и вернул П.Саркисяна в СИЗО еще на 47 суток без права внесения залога.