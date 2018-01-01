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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Бывшему «главному правосеку» Одессы по прежнему придется ночевать дома

Категория: Новости


Бывшему «главному правосеку» Одессы по прежнему придется ночевать дома

   Киевский суд Одессы продлил «национал-активисту « Сергею Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Таким образом, было отклонено ходатайство защиты подсудимого, которая просила отметить ему меру пресечения в обмен на личные обязательства. Напомним, что в данном случае Сергей Стерненко, известный своими эпатажными выходками и активным участием в различных беспорядках обвиняется в участии в сбыте наркотических средств. Сам же обвиняемый категорически отрицает свою вину и считает обвинения сфальсифицированными.



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