Бывшему «главному правосеку» Одессы по прежнему придется ночевать дома

Киевский суд Одессы продлил «национал-активисту « Сергею Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Таким образом, было отклонено ходатайство защиты подсудимого, которая просила отметить ему меру пресечения в обмен на личные обязательства. Напомним, что в данном случае Сергей Стерненко, известный своими эпатажными выходками и активным участием в различных беспорядках обвиняется в участии в сбыте наркотических средств. Сам же обвиняемый категорически отрицает свою вину и считает обвинения сфальсифицированными.