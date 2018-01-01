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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе пройдет Викимарафон

Категория: Новости

В Одессе пройдет Викимарафон

   28-го января в 14:30 в библиотеке им. Грушевского состоится викивстреча в рамках Викимарафона ко Дню рождения украинской Википедии. На встрече одесситов будут учить добавлять статьи во всемирную энциклопедию. Организаторы надеются, что на Викимарафоне в украинской Википедии появится рекордное количество статей.30 января украинская Википедия отметит 14-летие со дня создания первой статьи.

По этому случаю «Викимедиа Украина» объявляет о проведении Викимарафона по написанию новых статей в украинской Википедии, который продлится 27-30 января 2018 года. Участие в акции могут принять все желающие из любой точки планеты или на викивстречах в компании опытных редакторов.
В Одессе такая встреча состоится впервые, в Одесской областной библиотеке им. Грушевского. В воскресенье, 27 января, организаторы приглашают принести в библиотеку свои ноутбуки или воспользоваться библиотечными ПК, выбрать тему, воспользоваться авторитетными источниками и создать новую статью.
Участники акции, которые создадут новую статью, соответствует правилам Википедии, получат памятные сувениры от ОО «Викимедиа Украина». Обязательна предварительная регистрация.


Источник: Культурометр



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