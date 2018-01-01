Одесского активиста обвиняет в рейдерстве известная IT-копания

Представители компании Softline IT обвинили лидера "РГБ" Марка Гордиенко в рейдерских действиях.

В компании рассказали, что аферисты под видом общественников обращаются к предприятию с предложением сделать благотворительный взнос на ее счет, а в случае, если фирма отказывается - оказывают на нее давление. Сначала "общественная организация" публикует неправдивую информацию негативного характера. Далее они пишут заявление в правоохранительные структуры. Следом за этим, по факту заявления, против неугодной компании автоматически открывается уголовное производство.

После открытия уголовного производства, общественники- мошенники доносят информацию о разбирательстве партнером компании, публикуют "вбросы" на подставных сайтах.

По словам представителей Softline IT, в Одессе таким информационным рекетом занимается общественная организация "РГБ" Марка Гордиенко.

Softline IT поставляет в виде волонтерской помощи военным автомобили, компьютерную техники, беспилотники тепловизоры и другие важные вещи. Мы делаем это тихо, без огласки. Организация «Совет Общественной безопасности» любую мелочь показывает как серьезную работу, пытаясь таким образом замаскироваться под волонтерскую структуру, - отметили айтишники.

В свою очередь, Марк Гордиенко все обвинения откидывает и обещает подать на Softline в суд.