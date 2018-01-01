СБУ задержало телефонных террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины с начала года разоблачили в Одессе двух анонимов, совершивших ложные сообщения с угрозами террористического характера. Правоохранители установили личность злоумышленника, который сообщил о «минировании» одного из районных судов города. Анонимом оказался местный житель, который находится под домашним арестом по подозрению в ранее совершенном уголовном правонарушении. Мужчина признался, что совершил анонимный звонок с целью сорвать собственно судебное слушание дела.

Оперативники спецслужбы задержали еще одного жителя Одессы, который ради «развлечения» сообщил о минировании одного из торговых центров города. -За ложного сообщения «шутника» правоохранители эвакуировали из помещений заведения почти семьсот посетителей.

Также в Одессе по материалам СБУ уже осуждены местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил анонимное сообщение о минировании жилой квартиры в одном из домов города.

Киевский районный суд Одессы признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины напоминает, еще независимо от мотивов «телефонных террористов» их действия квалифицируются по статье 259 Уголовного кодекса Украины. Согласно этой статье ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторное такой звонок злоумышленника может быть осужден от четырех до восьми лет.