В Одессе пройдет выставка "Калейдоскоп"

15 февраля 2018 года в 16:00 в Музее западного и восточного искусства состоится открытие 13-й художественной выставки «Калейдоскоп».

Организатор - одесская секция декоративно-прикладного искусства «Золотой Платан» Национального союза художников Украины. Цель выставки - показать разнообразный мир современного декоративного искусства, весь спектр творческих интересов художников, объединенных желанием создавать прекрасное.

В экспозиции свои работы представят: председатель секции ДПИ НСХУ «Золотой Платан» Борис Белов (художественное стекло, керамика, графика), Эсфирь Серпионова (художественный текстиль, гобелен, художественная обработка дерева), Людмила Туржанская (художественная керамика, графика, акварель), Надежда Белова (художественное стекло), Владимир Кравченко (монументальное искусство), Наталья Будурацкая, Людмила Богайчук (художественный текстиль, графика, акварель), Елена Селищева и Анжела Голодецкая (батик), Анна Оникиенко (вышивка), Нина Федорова, Елена Расторгуева, Лидия Лазарцева и Мария Кириленко (художественная керамика), Даниил Рудой (художественный текстиль, акварель, компьютерная графика).

Часть экспозиции будет посвящена памяти художников декоративно-прикладного искусства Дины Клювгант (художественная керамика), Александра Дмитриева (художественная керамика) и Леонида Косыгина (художественный металл, ювелирное искусство).

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Одесская секция декоративно-прикладного искусства «Золотой Платан» Национального союза художников Украины создана в 2005 году. Каждый год секция организовывает художественные выставки и конкурсы на лучшее произведение в области декоративно-прикладного искусства (уже проведены 11 конкурсов).