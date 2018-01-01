В ПОРТУ «ЮЖНЫЙ» ОБРУШИЛСЯ ПРИЧАЛ: НАРУШЕНА ЛОГИСТИКА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ

Порт «Южный» понес значительный материальный ущерб в результате обрушения одного из причалов. ЧП произошло в районе строящегося терминала компании «Каргил».

По мнению экспертов, обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком для целей строящегося терминала.

Кроме нанесения материального ущерба инфраструктуре порта «Южный», есть и другие негативные последствия. Обрушение причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт.

Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.

Компания «Каргил» не комментирует возможность продолжения строительства в порту «Южный». Однако, специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно приостановлены, поскольку в противном случае аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта «Южный».

Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.