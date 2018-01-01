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  • Дата: Вчера, 13:46
Вчера, 13:46

В ПОРТУ «ЮЖНЫЙ» ОБРУШИЛСЯ ПРИЧАЛ: НАРУШЕНА ЛОГИСТИКА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ

Категория: Новости

В ПОРТУ «ЮЖНЫЙ» ОБРУШИЛСЯ ПРИЧАЛ: НАРУШЕНА ЛОГИСТИКА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ

Порт «Южный» понес значительный материальный ущерб в результате обрушения одного из причалов. ЧП произошло в районе строящегося терминала компании «Каргил».

По   мнению   экспертов,   обрушение   могло   произойти  в  результате использования  устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком для целей строящегося терминала.

 

В ПОРТУ «ЮЖНЫЙ» ОБРУШИЛСЯ ПРИЧАЛ: НАРУШЕНА ЛОГИСТИКА ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ

 

Кроме нанесения материального ущерба инфраструктуре порта «Южный», есть и другие негативные последствия. Обрушение причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт. 

Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.

Компания «Каргил» не комментирует возможность продолжения строительства в порту «Южный». Однако, специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно приостановлены, поскольку в противном случае аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта «Южный».

Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации  сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.

 



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