Секреты социального развития от волонтеров

Завтра международная молодежная организация AIESEC проведет в Одессе мероприятие, посвященное социальному развитию за счёт межнационального обмена опытом. Спикеры поделятся знаниями, которые переняли у самых известных организаций в мире. Одесситам расскажут о социальных экспериментах, значении родного языка, развитии мировых социальных проектов, влиянии социальной среды и ее отсутствия. Кроме того, присутствующие смогут принять участие в практических заданиях мероприятия.

- Мы научим вас распознавать способности ваших друзей по первому взгляду. У нас будет возможность обсудить самые современные социальные эксперименты. Вы узнаете как ваши детские мечты влияли на ваше будущее. Расскажем, как социальная среда влияет на нас и как мы зависим от того носителями какого языка являемся. И не раз перейдем от теории к практике, - отмечают организаторы

Встреча пройдет в эту пятницу в 17:00 в Impact Hub Odessa (under hub) на Греческой, 1а.

Справка: Молодежная организация AIESEC существует более 60 лет, она включает в себя 126 стран мира.