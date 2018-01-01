В Одесском музее открылась выставка памяти реставратора Алика Мирзоева

В Одесском музее западного и восточного искусства открылась фотовыставка памяти известного художника-реставратора Алика Мирзоева. В выставочном зале на втором этаже разместили фотографии, пожалуй, самого известного реставратора города.Именно Алик Мирзоев вернул Воронцовским львам челюсти и хвосты, конечности скульптурам «Амур и Психея» в Пале-Рояле и «Лаокоону» перед Археологическим музеем. А самой последней работой скульптора стало восстановление залов античных скульптур в музее Западного и Восточного искусства. К сожалению, скульптор-реставратор не дожилбуквально несколько недель до открытия Античного зала в декабре 2017-го года. На выставке представлены фотографии из семейного архива, а также работы одесских фотографов А. Синельникова, С. Алекяна, А. Прядко, С. Гуменюка, О. Куцкого, А. Дегтева, Г. Гергая, Е. Мартынюк.Посмотреть, каким был человек, который вернул Одессе старинным скульптурам прежнюю красоту, можно до 6 февраля.