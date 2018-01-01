Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Ему бы исполнилось 80 лет

25 января 2018 года в рамках недельной ретроспективы фильмов с участием Владимира Высоцкого в Музее кино Одесской киностудии состоится открытие новой экспозиции, посвященной фильму «Опасные гастроли», а также туристического объекта «лавочка Высоцкого». Начало - в 15:00. В программе - выступления известных бардов и музыкантов. Для гостей подготовлены фотозоны из известных фильмов с участием Владимира Семеновича Высоцкого.

Участники мероприятия смогут приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию и книги, а также отправить своим друзьям и знакомым специальную юбилейную открытку, которая была выпущена ограниченным тиражом.

В 17:00 состоится показ фильма «Опасные гастроли».

27-28 января в 16:00 – показ фильма «Место встречи изменить нельзя».