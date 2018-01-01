Одесса полностью обеспечена прививками от дифтерии и столбняка

Согласно Национальному календарю прививок в Украине, вакцинация от дифтерии, коклюша и столбняка проводится детям в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев и в 6 лет детей необходимо ревакцинировать против коклюша, дифтерии и столбняка. Затем в возрасте 16 лет делается ревакцинация от дифтерии и столбняка, которая далее должна повторяться каждые десять лет для обеспечения эффективной иммунной защиты от этих заболеваний.

В Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы имеется вакцина АДС-М для профилактики дифтерии и столбняка, закупленная за средства государственного бюджета. Прививкам подлежат все взрослые люди, которые получили последнюю дозу вакцины от дифтерии и столбняка 10 лет назад и более. Вакцинация взрослых проводится в прививочных кабинетах ЦПМСП. Перед прививкой пациента должен осмотреть семейный врач для определения отсутствия противопоказаний. Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью дифтерией в Одессе остается благополучной. По информации городской клинической инфекционной больницы, последний случай заболевания дифтерией в Одессе зарегистрирован в конце 2016 года.

Для формирования коллективного иммунитета и предотвращения вспышек инфекционных заболеваний рекомендован охват профилактическими прививками на уровне 95%. При этом охват взрослого населения Одессы иммунизацией против дифтерии и столбняка составляет 27,6% от подлежащего населения. Ответственное отношение к своему здоровью и своевременная вакцинация позволят обеспечить инфекционное благополучие в Одессе.