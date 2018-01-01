"Укрпочта" в Одессе и области работает с перебоями из-за погодных условий

Вследствие неблагоприятных метеоусловий, развернувшихся в последние дни на территории Украины, почтовый оператор "Укрпочта" задерживает отправку/поступление посылок и писем в девяти областях страны. Об этом проинформировал широкую общественность сайт Министерства инфраструктуры Украины. Вот что говорится в обращении:

"Состоянием на 9 утра 25 января 2018 года из-за сложных погодных условий возникли определенные трудности с доставкой почты".

В настоящее время данная проблема ощущается жителями Черкасской, Херсонской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Луганской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областей.

На сайте министерства размещен график, когда примерно начнут поступать почтовые отправления в указанные регионы.

Отмечаются задержки и международных посылок, как на отправку, так и на получение, предупреждают в Международном аэропорту "Борисполь".