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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

"Укрпочта" в Одессе и области работает с перебоями из-за погодных условий

Категория: Новости

"Укрпочта" в Одессе и области работает с перебоями из-за погодных условий

   Вследствие неблагоприятных метеоусловий, развернувшихся в последние дни на территории Украины, почтовый оператор "Укрпочта" задерживает отправку/поступление посылок и писем в девяти областях страны. Об этом проинформировал широкую общественность сайт Министерства инфраструктуры Украины. Вот что говорится в обращении:
"Состоянием на 9 утра 25 января 2018 года из-за сложных погодных условий возникли определенные трудности с доставкой почты".

В настоящее время данная проблема ощущается жителями Черкасской, Херсонской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Луганской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областей.
На сайте министерства размещен график, когда примерно начнут поступать почтовые отправления в указанные регионы.
Отмечаются задержки и международных посылок, как на отправку, так и на получение, предупреждают в Международном аэропорту "Борисполь".


Источник: Взгляд из Одессы



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