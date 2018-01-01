В Одессе более 95% школьников привиты от кори

Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью корью в Одессе имеет тенденцию к стабилизации. Интенсивный показатель заболеваемости корью по состоянию на 19 января 2018 года уменьшился до 12,3 на 100 тыс. населения.

Наиболее уязвимыми являются возрастные группы 1-4 лет и взрослые. На минувшей неделе заболеваемость корью среди детей 5-9 лет составила 20 случаев (16,4%) от общего количества больных корью, 10-14 лет – 3 (2,5 %), 15-17 лет – 6 случаев (4,9 %).

Благодаря активной разъяснительной работе медицинского персонала и ответственному отношению родителей в Одессе значительно улучшились показатели охвата детей вакцинацией от кори. За период с 1 по 24 января 2018 года в городских детских поликлиниках Одессы привиты 10169 детей.

Охват вакцинацией от кори детей школьного возраста по Одессе на сегодня составляет более 95%. Запрет относительно приема и посещения детских дошкольных учреждений и школ детьми, не имеющими ни одной прививки от кори, который был принят на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, остается в силе до отдельного решения.