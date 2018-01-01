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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Уже в этом году в Одессе заработает скорая помощь для …животных

Категория: Новости


Уже в этом году в Одессе заработает скорая помощь для …животных

   Об этом рассказала в ходе встречи с журналистами и.о. директора департамента экологической безопасности Валентина Дацюк. Эта скорая помощь будет действовать при городской службе отлова, откуда по звонку будет выезжать на вызовы. Уже решается вопрос о покупке специально оборудованного автомобиля, к которому будет прикомандирован фельдшер, способный оказать первую помощь пострадавшему животному.

В сложных случаях животное будут доставлять в одну из ветеринарных клиник. Правда, окончательное решение за депутатами городского совета, которым в случае согласия должны выделить на эти цели шестьсот тысяч гривен. В случае положительного решения новая служба заработает уже до конца года.
Отметим, что как особо отметила Валентина Дацюк, эта служба будет обслуживать только бездомных животных.



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