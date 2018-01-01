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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Билл-борды, как средство отчета

Категория: Новости


Билл-борды, как средство отчета

   Именно так объяснил губернатор Максим Степанов наличие на улицах многочисленных билл-бордов со своим портретом и перечнем достижений за последний год. Как он отметил на встрече с журналистами, «…я должен отчитываться о своей деятельности. Я обязан это делать и считаю такие билл-борды такой формой отчета!» Глава региона заявил, что «…я считаю, что есть конкретные достижения, которыми могу гордиться совместно со всей своей командой!» Напомним, что т.н. «общественные активисты» в соцсетях наперебой сравнивали эти билл- борды с наглядной агитацией времен руководства областью Эдуардом Матвейчуком.



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