Траса здоровья соединит напрямую прибрежную зону от парка Шевченко до «Золотого Берега»

Об этом рассказал журналистам после исполкома вице-мэр Петр Рябоконь. По его словам, в настоящее время первостепенное внимание уделяется реконструкции участков между парком Шевченко и аркадией и 11-16 станциями большого фонтана. Впрочем, чиновник рассказал, что «перешеек, разделявший трассу здоровья в районе 8-й станции уже в целом преодолен, «…пешеходная зона пролегает по траверсу, а велодорожка- через парковку «Морской симфонии».

Что же до эстакады, которая должна соединить эти участки, пройдя над лестницей на 10 станции Большого Фонтана, то работы по ее строительству начнутся уже весной, как только позволят погодные условия, затем будут приостановлены на время курортного сезона и возобновится уже осенью. Однако успеют ли закончить весь комплекс работдо конца года , пока неизвестно.