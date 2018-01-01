Губернатору Одесской области пришлось побывать «модератором хаоса»

Как он отметил сегодня в ходе отчета за первый год работы в должности, именно в таком качестве ему пришлось побывать в начале руководства Одесским регионом. Когда после ухода его предшественника не было ни команды, ни сколько-нибудь стройной и эффективной системы управления.

Как напомнил Максим Степанов, дошло до того, что число оставленных без ответов, а то и просто потерянных обращений граждан насчитывались тысячами. А в столь развитом сельскохозяйственном регионе, каким является Одесская область, было ликвидировано управление агропромышленного комплекса!

Однако, как отметил Максим Степанов, «не бывает больших достижений без больших трудностей!» По его словам, за год удалось достичь существенных изменений к лучшему по большинству направлениям деятельности региона. И в этом, по словам Максима Степанова, заслуга не только его лично, но всей созданной им команды!

Напомним, что до вступления в должность Максима Степанова одесской областью руководил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Кстати, именно в этот период в Одессу начали массово перебираться преступные элементы с «солнечного Закавказья».