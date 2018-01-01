Старые маршрутки обещают снимать с рейсов

В департаменте транспорта Одесского горсовета обещают разобраться с плохим состоянием маршруток. Об этом в ходе брифинга рассказал директор департамента транспорта Александр Илько.Пока в мэрии поверяют маршрутки, в которых не работают печки. Мы проводим контроль на автопредприятиях и снимаем с рейсов те автобусы, которые не готовы к выезду, - заметил Илько. Он добавил, чтобы изменить ситуацию в целом с перевозкой некачественным транспортом и неквалифицированными водителями, готовится ряд мер.

Нужна новая система отношений: электронный билет, система навигации и единая диспетчерская, которую мы организуем в департаменте. Все перевозчики до лета обещали установить на транспорт gps, - заметил он.

Илько также попросил одесситов сообщать о случаях, когда на линию выходят некачественные автобусы с разбитыми окнами и дырявыми сидениями.