 
Информация к новости
  • Просмотров: 60
  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

25 населенных пунктов Одесской области продолжают оставаться без электричества

Категория: Новости

25 населенных пунктов Одесской области продолжают оставаться без электричества

   Из-за непогоды, бушевавшей полторы недели назад, обесточенными остаются 25 сел в Одесской области. Самая тяжелая ситуация сложилась в Измаильском, Арцизском и Татарбунарском районах. Самая тяжелая ситуация сложилась в Измаильском, Арцизском и Татарбунарском районах. Даже в райцентры электроэнергия поступает с перебоями. В Измаиле организовали веерные отключения, чтобы избежать перегрузки подстанций. На юге Одесской области поваленными остаются около тысячи опор. За прошедший день удалось восстановить линии электропередачи лишь в 6 селах.


Источник: УСИ Одесса



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 