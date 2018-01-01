25 населенных пунктов Одесской области продолжают оставаться без электричества

Из-за непогоды, бушевавшей полторы недели назад, обесточенными остаются 25 сел в Одесской области. Самая тяжелая ситуация сложилась в Измаильском, Арцизском и Татарбунарском районах. Самая тяжелая ситуация сложилась в Измаильском, Арцизском и Татарбунарском районах. Даже в райцентры электроэнергия поступает с перебоями. В Измаиле организовали веерные отключения, чтобы избежать перегрузки подстанций. На юге Одесской области поваленными остаются около тысячи опор. За прошедший день удалось восстановить линии электропередачи лишь в 6 селах.