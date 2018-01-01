Гражданские споры в онлайн-режиме - Киевский районный суд Одессы станет первым в Украине

25 января 2018, Киевский районный суд города Одессы с рабочим визитом посетили руководитель Прогаммы USAID «Новое Правосудие» Дэвид Майкл Вон, эксперт Программы Шеннон Солтер и юридический советник Ольга Николаенко. Главной целью визита стала презентация Суда по решению гражданских споров (СВЦС) - первого онлайн суда в Канаде. Шеннон Солтер возглавляет Третейский cуд по решению гражданских споров (Civil Resolution Tribunal) в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.

Этот суд является одним из первых в мире судов, который разрешает споры только в онлайн-режиме.В Украине такой практики пока нет, поэтому, в этом году эту систему хотят опробовать на базе пилотных украинских судов. Таким судом станет Киевский районный суд города Одессы. Встретили гостей и высказали свои идеи по поводу грядущих новаций председатель суда Сергей Чванкин, судьи Оксана Куриленко, Павел Прохоров, Владимир Петренко, Валериан Луняченко, Ирина Пучкова, Елена Василькив, Ян Бескровный, Елена Коваленко, Любовь Калиниченко и профессор, заведующая кафедрой гражданского процесса НУ "ОЮА" Нелли Голубева."Вчера мы провели встречи с представителями ВРУ, ВККСУ и ГСА Украины, которые очень позитивно оценили этот проект. Поэтому сегодня мы хотим продолжить обсуждение возможности введения в Украине канадского опыта в контексте обновления процессуального законодательства, а также с вашей помощью, определить дела, которые могли бы решаться в режиме онлайн в Украине", - отметил Девид Майкл Вон.Шеннон Солтер рассказала о наиболее оптимальных вариантах для внедрения онлайн-урегулирования споров в Украине. Она отметила, что рассмотрение дел в таком режиме будет способствовать своевременному их разрешению и уменьшит загруженность судов. Шеннон Солтер подчеркнула, что в Канаде 99% пользователей получают услуги суда через веб-сайты. Основная идея программы следующая: сначала суд предоставляет истцам возможность через интернет-программу объяснить суть спора, затем - через электронные инструменты урегулировать спор переписке, если это не удается, происходят переговоры с привлечением медиатора, и только в случае невозможности достичь согласия, спор решается профессиональным судьей.

Для успешной реализации проекта необходимо выбрать одну или несколько категорий дел, затем этот перечень можно расширить.

Судьи Киевского районного суда города Одессы, в свою очередь, предложили начать с таких категорий дел как расторжение брака, взыскание бесспорной задолженности, взыскание алиментов. Координатор Прогаммы USAID «Новое Правосудие» Ольга Николаева подытожила: «Сейчас нами проводится кропотливая работа, будет привлечена большое количество экспертов. После отъезда Шеннон в Ванкувер, она будет разрабатывать рекомендации для продолжения возможности реализации проекта в Киевском районном суде города Одессы ».