В начале февраля начнет работу роддом в Тарутино

После месячного перерыва родильное отделение Тарутинской центральной районной больницы возобновит работу в начале февраля.По словам Ивана Кюссе, совместными усилиями удалось решить кадровый вопрос в родильном отделении районной больницы. Врач педиатр-неонатолог досрочно выходит из декретного отпуска, что позволяет возобновить работу единственного в районе роддома.

В свою очередь, районное руководство и руководство районной больницы помогло обеспечить семью врача нянечкой, а также предоставит транспорт для подвоза врача в поселок Тарутино.

Как заверил исполняющий обязанности главного врача Тарутинской ЦРБ Юрий Савицкий, за время закрытия родильного отделения в здании проведено текущий ремонт, а также удалось найти понимание руководства города и района в необходимости закупки аппарата искусственного дыхания для роддома. На текущий момент готовится соответствующая документация для проведения Тарутинской РГА тендера на закупку данного аппарата за счет средств местного бюджета.

Напомним, в конце декабря 2017 года по распоряжению главного врача Тарутинской ЦРБ родильное отделение было временно закрыто по причине отсутствия педиатра и неонатолога. Местные жители опасались, что район останется без единственного роддома и роженицам придется ездить в соседний Арцизский район. 5 января т.г. по инициативе районного руководства и общественников в здании Тарутинской ЦРБ провели круглый стол, на котором обсудили проблемные вопросы и выработали возможные пути решения вопроса. По итогам встречи принято решение о продлении срока закрытия роддома, а руководство района и больницы пообещало решить кадровый вопрос в течение месяца.

Кроме того, 15 января т.г. главврач Тарутинской ЦРБ Марина Миланова написала заявление об увольнении, которое на заседании районного совета было рассмотрено депутатами района. Райсовет дал добро на расторжение договора с главврачом по согласию сторон.