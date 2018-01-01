Националисты опять угрожают проведению мероприятий в городе

На понедельник, 29 января, городские и областные власти Одессы планируют мероприятия по поводу 100-летия боя под Крутами. Так, сообщается о церемонии возложения цветов, которая начнется в 11.00 на ул. Пастера, 52. Тем временем, полиция готовится к усиленному несению службы, поскольку одесские националисты также планируют свои мероприятия, которые, как обещают, Одесса запомнит надолго.

В частности, масштабное фаер-шоу на Тещином мосту. Для этих целей активисты уже запасаются пиротехникой. Так лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул разместил посты в фейсбуке:

«Друзі, нагадую усім що під час маршу Пам’яті Героєв Крут на Тещиному мосту заплановане провести масштабне фаєр-шоу. Сьогодні ще є можливість дозамовити фаєри. Якщо хтось бажає придбати собі фаєр, пишіть в приватні повідомлення».

«Також для окремої частини фаєр-шоу плануємо купити жовті та блакитні дими.

Хто може та має бажання матеріально допомогти у купівлі піротехніки для проведення фаєр-шоу в кінці маршу, можете скидати гроші на картку. Давайте разом зробимо так, щоб 100 річницю битви під Крутами Одеса запам’ятала назавжди.»