В порту «Южный» повреждён причал (ОБНОВЛЕНО)

Причины утечки песка из котлована строящегося причала оперативно устранены.

24 января при производстве работ по удлинению частного причала №22, на котором размещен Контейнерный терминал ТИС, на боковом техническом сопряжении сверхнормативно увеличился зазор между металлическими свайными оболочками временной защитной стенки, удерживающей песок.

В результате этого, в котлован, созданный для удлинения причала, перетекло незначительное количество песка. Причины утечки оперативно локализованы, гидротехнические работы продолжаются в штатном режиме.

«Ущерб нельзя назвать значительным, так как была только незначительная утечка песка, причал не был обрушен – так как ведутся строительные работы, самого причала пока нет - уточняет пресс-служба компании ТИС. - Информация о том, что ЧП произошло в районе строящегося терминала компании «Каргил» - ошибка. Компания «Каргилл» к этому никакого отношения не имеет. Причал компании «Каргилл» строится в двух километрах от места происшествия. Сроки восстановительных работ мы планируем завершить в течение 3 - 4 дней» — сообщили в ТИС.

Дноуглубительные работы возле причала 22, где прошла утечка песка, не проводятся.

Логистика не была нарушена, поскольку происшествие имело место у строящегося причала, который пока не функционирует.

Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами. Дноуглубительные работы не имеют никакого отношения к случившемуся.

«Этот инцидент не был последствием дноуглубительных работы, поскольку работы по дноуглублению были закончены еще на прошлой неделе», — отметил начальник администрации порта «Южный» Максим Широков.

Ранее в сообщении говорилось:

Порт «Южный» понес значительный материальный ущерб в результате обрушения одного из причалов. ЧП произошло в районе строящегося терминала компании «Cargill».

По мнению экспертов, обрушение могло произойти в результате использования устаревшей технологии проведения дноуглубительных работ китайским подрядчиком для целей строящегося терминала.

Кроме нанесения материального ущерба инфраструктуре порта «Южный», есть и другие негативные последствия. Обрушение причала нарушило и логистику перевалки грузов через порт.

Сроки восстановительных работ на данный момент спрогнозировать сложно.

Компания «Cargill» не комментирует возможность продолжения строительства в порту «Южный». Однако, специалисты считают, что дноуглубительные работы должны быть срочно приостановлены, поскольку в противном случае аналогичные аварии могут произойти и на других причалах порта «Южный».

Окончательные выводы о причинах, размерах ущерба и возможных будущих последствиях будут сделаны в результате экспертизы. После проведенного расследования происшествия, правоохранительные органы и контролирующие организации сделают соответствующие заключения о возможном недостаточном контроле ответственных лиц за дноуглубительными работами.