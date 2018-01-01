Личность лже-минера «заминировавшего измаильское отделение СБУ установлена.

По информации ГУНП, в ходе оперативно-следственных мероприятий была цстановлена личность «лже-минера». Им оказался проживающий неподалеку сорока шести летний местный житель. По предварительным данным, он страдает психическими расстройствами. заболеваниями. По информации начальника измаильского отделения полиции Романа Галкина, «…в настоящее время решается вопрос о квалификации данного деяния»!

Напомним, что по информации ГУНП, сегодня утром полиция получила информацию о наличии возле стены здания местного отделения СБУ подозрительной коробки. Предположив, что в ней может быть взрывное устройство, полицейские окружили здание и вызвали взрывотехников. Однако в коробке оказались только продукты и вещи.