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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Площадка для выгула собак в парке «Победы» может «приказать долго жить»

Категория: Новости


   Об этом рассказала журналистам и.о. директора департамента экологической безопасности Валентина Дацюк. По ее словам, причина в том, что стоимость проекта из-за изменения статуса парка существенно выросла и достигла суммы в 250 тысяч гривен. Но и прошлую, меньшую сумму депутат считали завышенной. Как, собственно и общую стоимость создания и оборудования площадки для выгула собак в парке «Победы», которая зашкаливала за миллион гривен. Поэтому, по мнению чиновника, данная площадка может быть разбита по-соседству с парком, что выйдет существенно дешевле.



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