Михаила Саакашвили лишили свободы.

Сегодня Апелляционный суд Киева отправил Михаила Саакашвили под домашний арест. Правда, только в ночное время. Об этом сообщает ИА «Politeka». Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, требовавшего круглосуточный домашний арест. В результате Михаил Саакашвили должен находиться дома с 22 до 7 часов. Кроме того, он обязан по первому требованию являться к следователю и не имеет права покидать Киев без согласия Прокуратуры. Отметим, что сам Михаил Саакашвили назвал такое решение позорным и обвинил судей в продажности.