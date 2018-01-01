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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Михаила Саакашвили лишили свободы.

Категория: Новости


Михаила Саакашвили лишили свободы.

  Сегодня Апелляционный суд Киева отправил Михаила Саакашвили под домашний арест. Правда, только в ночное время. Об этом сообщает ИА «Politeka». Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство обвинения, требовавшего круглосуточный домашний арест. В результате Михаил Саакашвили должен находиться дома с 22 до 7 часов. Кроме того, он обязан по первому требованию являться к следователю и не имеет права покидать Киев без согласия Прокуратуры. Отметим, что сам Михаил Саакашвили назвал такое решение позорным и обвинил судей в продажности. 



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