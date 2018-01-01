Одессу представили на престижной международной выставке

С 25 по 28 января 2018 года в Стамбуле проходит Международная туристическая выставка EMITT ISTANBUL 2018, которая является одной из 5-ти крупнейших туристических выставок в мире. На международную восточно-средиземноморскую выставку туризма и путешествий съехались представители ведущих турецких и мировых компаний по туризму, туристических агентств и туроператоров, гостиниц и гостиничных компаний. Своих представителей на выставку также направили компании: авиа и транспортные, программные, страховые и по платежным системам.

Кроме того, на выставке представлены официальные учреждения, академические организации и дипломатические представительства многих стран. Основная цель участия Одессы в туристической выставке – это возможность повышения узнаваемости города на международной туристической платформе и продвижение города как привлекательной дестинации круглогодичного посещения.

В первый день выставки Одесса была презентована туроператорам из Турции и других стран, СМИ и блогерам. Также была представлена концепция инвестиционной деятельности города "Odessa 5T".