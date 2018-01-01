Мэр Белгород-Днестровского стала лауреатом премии «Человек года-2017»

Жюри 16 января 2018 года подвело итоги экспертного опроса за 2017 год, в ходе которых были определены имена лучших украинских профессионалов, которые за свои достижения в 2017 году стали лауреатами 22-й общенациональной программы «Человек года – 2017».

В номинации «Городской голова года» определены четыре лауреата, среди которых Алла Гинак, городской голова Белгорода-Днестровского.

Также в одной номинации с ней разместились городской голова Чернигова Владислав Артошенко, городской голова города Кременчуг Виталий Малецкий, а также Бориспольский городской голова Анатолий Федорчук. Для программы «Человек года-2017» выбран слоган «энергия обновления».Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта в Национальной опере Украины.

Стоит отметить, что за 22 года существования общенациональной программы обладателями почетного титула «Человек года» стали 388 победителей в национальных номинациях и 118 обладателей международных и специальных премий программы.

Одесситы также стали лауреатами в номинации "Промышленник года" (Дмитрий Иоргачев, генеральный директор ПАО «Одескабель»), "Лидер ресторанного бизнеса года" (Савелий Либкин, совладелец ресторанной компании «Реста» («Рыба в огне», «Стейкхаус. Мясо и вино», «Дача», «Компот»), и "Спортсмен года" (Элина Свитолина, ведущая украинская теннисистка, четвертая ракетка мира в рейтинге WTA).