Пострадавшим в перестрелке полицейским выделили материальную помощь

Вице-мэр Одессы Светлана Бедрега посетила капитана полиции Дмитрия Литвинюка, который пострадал в перестрелке на Новосельского и проходит лечение в городской клинической больнице №1. Врачи провели ряд хирургических операций полицейскому, получившему тяжелые ранения грудной клетки, брюшной полости и конечностей, и извлекли все пули. Своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи позволило спасти жизнь капитану полиции.

В настоящее время состояние Дмитрия Литвинюка стабилизировано, наблюдается положительная динамика, он обеспечен всеми необходимыми медикаментами. Оказание медицинской помощи раненому полицейскому находится на персональном контроле директора городского департамента здравоохранения Евгения Григорьева.

Вице-мэр Одессы Светлана Бедрега побывала в больнице, поинтересовалась ходом лечения и пожелала Дмитрию Литвинюку скорейшего выздоровления.

Из городского бюджета Одессы Дмитрию Литвинюку будет выделена материальная помощь в размере 30 тысяч гривен, а второму полицейскому, получившему более легкие ранения, — 10 тысяч гривен.