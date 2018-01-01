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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Пострадавшим в перестрелке полицейским выделили материальную помощь

Категория: Новости

Пострадавшим в перестрелке полицейским выделили материальную помощь

   Вице-мэр Одессы Светлана Бедрега посетила капитана полиции Дмитрия Литвинюка, который пострадал в перестрелке на Новосельского и проходит лечение в городской клинической больнице №1. Врачи провели ряд хирургических операций полицейскому, получившему тяжелые ранения грудной клетки, брюшной полости и конечностей, и извлекли все пули. Своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи позволило спасти жизнь капитану полиции.
В настоящее время состояние Дмитрия Литвинюка стабилизировано, наблюдается положительная динамика, он обеспечен всеми необходимыми медикаментами. Оказание медицинской помощи раненому полицейскому находится на персональном контроле директора городского департамента здравоохранения Евгения Григорьева.
Вице-мэр Одессы Светлана Бедрега побывала в больнице, поинтересовалась ходом лечения и пожелала Дмитрию Литвинюку скорейшего выздоровления.
Из городского бюджета Одессы Дмитрию Литвинюку будет выделена материальная помощь в размере 30 тысяч гривен, а второму полицейскому, получившему более легкие ранения, — 10 тысяч гривен.


Источник: Одесский горсовет



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