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  • Просмотров: 86
  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

Отныне многим украинским «патриотам» противопоказано посещать Польшу

Категория: Новости


Дело в том, что сегодня польский Сейм утвердил изменение в законодательстве, прямо запрещающее любое пропагандирование действий украинских националистов в период второй мировой войны и отрицание их совершенных ими преступлений.

Отныне за любые утверждения и высказывания, которые можно трактовать, как пропаганду «преступлений украинских националистов» можно получить до трех лет лишения свободы.

Причем за это решение проголосовали не только все представители правящей ныне в Польше партии «Право и Справедливость» и ее парламентских союзников, но и даже ряд депутатов от оппозиции.

Отметим, что, как сообщают польские журналисты, данный закон не стал неожиданностью, поскольку соответствующий законопроект был подготовлен к голосованию в Сейме еще в ноябре, однако был отложен «…чтобы не вносить дополнительное напряжение в отношениях Киева и Варшавы в преддверье визита в Украину Президента Польши Анджея Дуды».



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