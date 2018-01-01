Максим Степанов рассказал, зачем ему новые спортивные хлопоты

Губернатор Максим Степанов рассказал журналистам, зачем он решил возглавить областную федерацию футбола.

По его словам, приоритетом для него является создание достойной футбольной инфраструктуры, необходимой для появления талантливых футболистов среди молодежи.

«Я думаю, что это тот путь, через который можно забрать детей с улиц, чтобы они занялись футболом!», — отметил глава региона, ставший по совместительству главой федерации футбола области.

Отметим, однако, что теперь, в отличие от прошлых времен, подростки не столько «шатаются» по улицам, сколько не вылезают из виртуального мира. Из которого их и вправду пора забирать, пусть даже в футбол.